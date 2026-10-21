Hapur News: सोनीपत की काजल बनीं महिला केसरी, पुरुषों में विक्की हुड्डा ने जीता खिताब

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आयोजकों के अनुसार महिला केसरी का खिताब 65 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में काजल (सोनीपत) ने जीता। उन्होंने कांटे की टक्कर में ओलंपियन रितिका हुड्डा को हराया। पुरुष वर्ग में 85 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में विक्की हुड्डा ने केसरी पुरुष का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने अनिरुद्ध (छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली) को हराकर यह उपलब्धि हासिल की।पुरुष वर्ग (74 किलोग्राम से 86 किलोग्राम) में संदीप मान (पंजाब) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, मध्य प्रदेश रायपुर के पुष्पेंद्र (रायपुर, मध्य प्रदेश) द्वितीय और मुलायम यादव (गाजीपुर) तृतीय स्थान पर रहे। महिला (57 किलोग्राम से 65 किलोग्राम) में कीर्ति महादेव अकादमी ने पहला स्थान हासिल किया। नेहा लांगवान द्वितीय और खुशी प्रजुवी अलवादा तृतीय स्थान पर रहीं।इस दौरान कुश्तियों में खिलाड़ियों पर जमकर नोट भी बरसे। पुरुष केसरी को 1.51 लाख और महिला केसरी पहलवान को 1.25 लाख रुपये की इनाम राशि दी गई। अन्य वर्गों में भी विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर दंगल के संयोजक पवनवीर सिंह, रिंकू चौधरी, मुकेश त्यागी, राहुल यादव, मनोज प्रधान, प्रवीण शर्मा मौजूद रहे।