Hapur News: महिलाओं ने निर्जला हरितालिका तीज व्रत रख की पूजा अर्चना

विज्ञापन



देवलोक कॉलोनी स्थित श्री ज्योतिष कार्यालय पर ज्योतिर्विद प्रीति पांडेय ने बताया कि 24 घंटे के निर्जला हरितालिका तीज व्रत का पूजन दिव्य मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ प्रारंभ किया। इस दौरान भगवान शिव व माता पार्वती का विधिवत पूजा-अर्चना कर व्रत की धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया। ज्योतिर्विद पं. सुबोध पांडेय, श्री पांडेय व प्रियांशु पांडेय ने वैदिक मंत्रों के माध्यम से पूजन संपन्न कराया। निर्जला हरितालिका तीज व्रत का पारण 15 सितंबर को सूर्योदय के बाद विधि-विधान के साथ किया जाएगा।

विज्ञापन

हापुड़। सुहाग, सौभाग्य और अखंड दांपत्य जीवन की कामना के साथ महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर निर्जला हरितालिका तीज व्रत श्रद्धापूर्वक किया। मंदिरों और घरों में पूजा-अर्चना कर सुहागिन महिलाओं ने भगवान शिव व माता पार्वती से अखंड सौभाग्य और परिवार की मंगल की कामना की। मंगलवार को सूर्योदय के बाद व्रत पारण किया जाएगा।