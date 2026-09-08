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हापुड़ आग: धौलाना की केमिकल फैक्टरी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर

Tue, 08 Sep 2026 04:30 PM IST
Akash Dubey एएनआई, हापुड़
एएनआई, हापुड़ Published by: Akash Dubey Updated Tue, 08 Sep 2026 04:30 PM IST
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Massive fire breaks out at a chemical factory in Dhaulana
केमिकल फैक्टरी में लगी आग - फोटो : ANI

हापुड़ के धौलाना गांव में एक केमिकल फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। इस मामले में अभी और जानकारी की प्रतीक्षा है।

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