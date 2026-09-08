हापुड़ आग: धौलाना की केमिकल फैक्टरी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर
हापुड़ के धौलाना गांव में एक केमिकल फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। इस मामले में अभी और जानकारी की प्रतीक्षा है।
#WATCH | Uttar Pradesh: A massive fire broke out in a chemical factory in Dhaulana village of Hapur. 12 fire tenders present at the spot. Firefighting operations are underway. More details awaited. pic.twitter.com/zKIx4GvSq6— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 8, 2026