Hapur News: ढाबे के ईवी चार्जिंग स्टेशन से दो चार्जिंग गन चोरी

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सिंभावली। नेशनल हाईवे 09 पर स्थित शिवा ढाबे के ईवी चार्जिंग स्टेशन से दो चार्जिंग गन चोरी हो गईं। कंपनी के कारोबार डेवलपमेंट प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विक्रम सिंह ने बताया कि 19 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने इन गन को चुरा लिया। यह घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चोरी के कारण चार्जिंग स्टेशन का संचालन प्रभावित हुआ है। इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पीड़ित ने आरोपियों की पहचान कर चोरी की गई गन बरामद करने की मांग की है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।