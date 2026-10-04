Hapur News: छह, आठ और नौ अक्तूबर को प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन

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लिमिटेड हाइट सब-वे ( रेलवे अंडरपास) निर्माण कार्य के अंतर्गत आरसीसी गार्डरों की पुशिंग के लिए प्रोटेक्शन प्लेट डालने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए अलग अलग दिनों में तीन घंटे का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। ऐसे में ट्रेनों का संचालन रास्ते में नियंत्रित कर किया जाएगा, जिससे ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं, सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली स्पेशल ट्रेन छह अक्तूबर को अपने निर्धारित समय से दो घंटे 30 मिनट की देरी से संचालित होगी।मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि पॉवर व ट्रैफिक ब्लॉक के कारण अनेक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। प्रयास रहेगा कि अन्य ट्रेनों का संचालन नियमित रूप से किया जाए।