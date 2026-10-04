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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Train operations will be affected on October 6, 8, and 9.

Hapur News: छह, आठ और नौ अक्तूबर को प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन

Sun, 04 Oct 2026 11:11 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:11 PM IST
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Train operations will be affected on October 6, 8, and 9.
हापुड़। साहिबाबाद यार्ड रेलवे फाटक के स्थान पर अंडरपास निर्माण कार्य के चलते छह, आठ और नौ अक्तूबर को पॉवर व ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इस दौरान ट्रेनों के संचालन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन दो घंटे 30 मिनट की देरी से किया जाएगा।
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लिमिटेड हाइट सब-वे ( रेलवे अंडरपास) निर्माण कार्य के अंतर्गत आरसीसी गार्डरों की पुशिंग के लिए प्रोटेक्शन प्लेट डालने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए अलग अलग दिनों में तीन घंटे का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। ऐसे में ट्रेनों का संचालन रास्ते में नियंत्रित कर किया जाएगा, जिससे ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं, सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली स्पेशल ट्रेन छह अक्तूबर को अपने निर्धारित समय से दो घंटे 30 मिनट की देरी से संचालित होगी।
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मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि पॉवर व ट्रैफिक ब्लॉक के कारण अनेक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। प्रयास रहेगा कि अन्य ट्रेनों का संचालन नियमित रूप से किया जाए।
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