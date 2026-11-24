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कार्यक्रम का शुभारंभ श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के साथ हुआ। इसके बाद श्री दरबार साहिब अमृतसर से आए रागी जत्थे ने गुरबाणी का मनमोहक कीर्तन कर संगत को निहाल किया। भाई कमलजीत सिंह के कविश्री जत्थे ने काव्य के माध्यम से गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। संत आश्रम भोरा साहिब के मुखी बाबा निर्मल सिंह ने गुरबाणी कीर्तन किया। उत्तर प्रदेश सिख मिशन के प्रभारी सरदार ब्रजपाल सिंह ने भी कीर्तन के माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान किया और संगत को प्रकाश पर्व की बधाई दी।इस अवसर पर हापुड़ के विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका। बाबूगढ़ कैंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजीव नंदा और कैप्टन डॉ. अंगद सिंह ने भी गुरु दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। ज्ञानी प्रभदयाल सिंह हेड ग्रंथी ने सरबत के भले की अरदास की। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया।इस मौके पर सरदार बूटा सिंह, हरविंदर सिंह, कहान सिंह, खेम सिंह, दलजीत सिंह, हरजीत सिंह, प्रेम सिंह, समरजीत सिंह, इकबाल सिंह, देविंदर सहारा, देविंदर एग्रीकल्चर, बलबीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, मदन लाल, चरणजीत सिंह और हरविंदर नेता जी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।