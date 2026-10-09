फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   The road came apart just three days after being built

Hapur News: सड़क बनने के तीन दिन बाद ही उखड़ी

Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
The road came apart just three days after being built
हापुड़। मेरठ रोड स्थित असौड़ा की पुलिया से ब्रेनवेव्स इंटरनेशनल स्कूल तक करीब 500 मीटर सड़क का निर्माण तीन-चार दिन पहले ही हुआ था, लेकिन सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मामले में अब अधिशासी अभियंता से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता वैभव गोयल, भूपेंद्र त्यागी और जोगिंदर त्यागी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को शिकायती-पत्र देकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सड़क जल्द खराब होने से निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार की आशंका है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed