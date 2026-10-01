Hapur News: यूजीसी, आरक्षण व एससीएसटी एक्ट संशोधन को लेकर धरना चौथे दिन भी जारी

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राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा ने कहा कि समाज जनविरोधी फैसलों और ऐसे कानूनों को सहन नहीं करेगा, जिन्हें आंदोलनकारी भेदभावपूर्ण मानते हैं। आम आदमी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं उत्तराखंड के संयोजक सीएम चौहान ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्ग इन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं।ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद शर्मा ने कहा कि साठा चौरासी की धरती ने हमेशा सामाजिक बदलाव के आंदोलनों को दिशा दी है। क्षत्रिय जन कल्याण समिति के मीडिया प्रभारी ठाकुर नरेंद्र सिसोदिया ने कहा कि सरकार को जनता की आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए।आंदोलन समिति के प्रवक्ता आकाश सिसोदिया ने कहा कि तीनों प्रमुख मांगों पर निर्णय होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गायक डीके ठाकुर और दीपक सिसोदिया ने प्रस्तुति देकर अनशन स्थल पर मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर जयवीर सिंह, उस्मान तोमर, शिवकुमार सिंह, मनोज तोमर, युद्धि राणा, भूपेंद्र तोमर, तपन राणा, प्रदीप सोमवंशी, यशिका ठाकुर, शक्ति राणा, सचिन चौहान, सुनील राणा, भीष्म चौहान, प्रबल प्रताप सिंह, मोमीन खां समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।