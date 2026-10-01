Hapur News: वृद्धा ने गृह क्लेश में की गंगा में कूदने की कोशिश, बचाया
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:22 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:22 AM IST
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ब्रजघाट। गृह क्लेश से परेशान वृद्ध महिला ने बुधवार की देर शाम गंगा में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। श्रद्धालुओं और मल्लाहों ने उन्हें रोक लिया।
जनपद मुरादाबाद निवासी करीब 58 वर्षीय महिला बुधवार की शाम गंगानगरी पहुंचीं। वह काफी देर तक गंगा आरती स्थल के निकट सीढिय़ों पर बैठी रहीं। इसके बाद वह सीढिय़ों से उठीं और गंगा किनारे जेट्टी बैरिकेडिंग के ऊपर टहलने लगीं। आरती स्थल के निकट मौजूद श्रद्धालुओं और मल्लाहों को उनकी गतिविधि पर संदेह होने लगा। इसी बीच महिला ने नाव पर चढकऱ आत्महत्या के इरादे से गंगा में कूदने की कोशिश की। श्रद्धालुओं और मल्लाहों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें कूदने से रोक लिया। सीओ राहुल यादव का कहना है कि पूछताछ में महिला ने बताया कि घरेलू कलह से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है। उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
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जनपद मुरादाबाद निवासी करीब 58 वर्षीय महिला बुधवार की शाम गंगानगरी पहुंचीं। वह काफी देर तक गंगा आरती स्थल के निकट सीढिय़ों पर बैठी रहीं। इसके बाद वह सीढिय़ों से उठीं और गंगा किनारे जेट्टी बैरिकेडिंग के ऊपर टहलने लगीं। आरती स्थल के निकट मौजूद श्रद्धालुओं और मल्लाहों को उनकी गतिविधि पर संदेह होने लगा। इसी बीच महिला ने नाव पर चढकऱ आत्महत्या के इरादे से गंगा में कूदने की कोशिश की। श्रद्धालुओं और मल्लाहों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें कूदने से रोक लिया। सीओ राहुल यादव का कहना है कि पूछताछ में महिला ने बताया कि घरेलू कलह से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है। उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
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