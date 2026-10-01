Hapur News: मंडी में किसानों से एक क्विंटल धान खरीद पर सिर्फ 10 रुपये ले सकेंगे शुल्क
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:24 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:24 AM IST
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हापुड़। गढ़ रोड स्थित नवीन मंडी में धान की खरीद के दौरान गलत तरीके से वसूली किए जाने के विरोध में बुधवार को भाकियू अराजनैतिक के पदाधिकारी मंडी समिति के सचिव से मिले। सचिव ने एक क्विंटल धान खरीद पर माल उतराई और छनाई आदि का अधिकतम 10 रुपये शुल्क लिए जाने का ही लिखित में आदेश दिया।
भाकियू जिलाध्यक्ष पवन हूण ने कहा कि मंडी में किसानों से दो किलो आढ़त और छनाई आदि का शुल्क वसूला जा रहा है। एक क्विंटल पर 60 रुपये से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। किसानों को कच्ची पर्चियां ही दी जा रही हैं। इसके विरोध में उन्होंने मंडी समिति के सचिव के साथ वार्ता की।
सचिव ने किसानों को लिखित में आदेश दिखाया, इसमें बताया कि बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली से माल उतराई का 4.50 रुपये प्रति क्विंटल, सफाई छनाई का 5.50 रुपये प्रति क्विंटल ही लिया जा सकता है। इसके अलावा माल की तौल कराने के बाद उस माल की 6-आर की प्रति किसान को उपलब्ध कराई जाए। प्रतिदिन सुबह 10 बजे के बाद धान की नीलामी की शुरूआत की जाए।
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उन्होंने लिखित में कहा कि किसानों की ओर से यदि किसी व्यापारी के विरुद्ध आढ़त लिए जाने, अवैध कटौती किए जाने, गलत तौल किए जाने की शिकायत की जाती है, ऐसे प्रकरणों में जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मोनू त्यागी, जितेंद्र नागर, कुलदीप सिंह, श्याम चौधरी मौजूद रहे।
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भाकियू जिलाध्यक्ष पवन हूण ने कहा कि मंडी में किसानों से दो किलो आढ़त और छनाई आदि का शुल्क वसूला जा रहा है। एक क्विंटल पर 60 रुपये से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। किसानों को कच्ची पर्चियां ही दी जा रही हैं। इसके विरोध में उन्होंने मंडी समिति के सचिव के साथ वार्ता की।
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सचिव ने किसानों को लिखित में आदेश दिखाया, इसमें बताया कि बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली से माल उतराई का 4.50 रुपये प्रति क्विंटल, सफाई छनाई का 5.50 रुपये प्रति क्विंटल ही लिया जा सकता है। इसके अलावा माल की तौल कराने के बाद उस माल की 6-आर की प्रति किसान को उपलब्ध कराई जाए। प्रतिदिन सुबह 10 बजे के बाद धान की नीलामी की शुरूआत की जाए।
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उन्होंने लिखित में कहा कि किसानों की ओर से यदि किसी व्यापारी के विरुद्ध आढ़त लिए जाने, अवैध कटौती किए जाने, गलत तौल किए जाने की शिकायत की जाती है, ऐसे प्रकरणों में जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मोनू त्यागी, जितेंद्र नागर, कुलदीप सिंह, श्याम चौधरी मौजूद रहे।