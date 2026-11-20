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गांव निवासी केशव चौधरी ने बताया कि उनका पुत्र यतीन कुमार (20) गाजियाबाद स्थित एमएमएच इंटर कॉलेज में कक्षा बारहवीं का छात्र है। पहले हुए पेपरों में उसकी बैक आई थी। 17 नवंबर को वह पेपर देने के लिए अपनी बहन करुणा चौधरी (23) के साथ बाइक से गाजियाबाद के लिए घर से निकला था। शाम तक घर न लौटने पर वह उनकी तलाश करते हुए कस्बा बाबूगढ़ छावनी पुलिस बूथ के पास पहुंचे। पुत्र की बाइक उन्हें बूथ के पास खड़ी मिली। आशंका है कि वे यहां बाइक खड़ी कर बस से गाजियाबाद रवाना हुए होंगे।इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद वह परिजन स्कूल पहुंचे और प्रबंधन से पुत्र की जानकारी की तो पता चला कि उनका बेटा परीक्षा देने के लिए पहुंचा ही नहीं। परिजनों बताया कि पुत्र के पास मोबाइल फोन था लेकिन पुत्री के पास नहीं था। उनकी पुत्री एसएसवी कॉलेज में बीए की छात्रा है। इससे पहले भी उनका पुत्र दो बार घर से चला गया था। दो तीन दिन बाद घूम फिरके घर लौट आया था। उनके पुत्र को घूमने का शोक है लेकिन पुत्री के अचानक लापता होने से परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि पिता की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। मोबाइल नंबर और सीसीटीवी के आधार पर दोनों की लोकेशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही दोनों को बरामद कर लिया जाएगा।