Hapur News: गौरव त्यागी हत्याकांड के सातवें आरोपी का गाजियाबाद न्यायालय में आत्मसमर्पण

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गांव मोहम्मदपुर आजमपुर निवासी फतेह सिंह ने थाना देहात में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 18 अगस्त की सुबह वह व उनके इकलौते पुत्र गौरव त्यागी बाइक से मुकदमे में गवाही देने कचहरी जा रहे थे। ददायरा चौराहे से धनौरा जाने वाले रास्ते पर पहुंचने पर कार सवार गांव के ही अमित, प्रदीप, कुलदीप, जसवंत व अनुज उर्फ गोल्डी पहुंचे और उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह दोनों बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद अमित व प्रदीप ने हाथों में हथौड़ा व कुलदीप, जसवंत व अनुज ने सरिया से जान से मारने के इरादे से उनके पुत्र गौरव पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। उपचार के दौरान गौरव की मौत हो गई थी।मामले में पुलिस ने उनकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए एक दिन बाद जगवीर व जयपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करने जाते समय आरोपी अमित व कुलदीप को कचहरी गेट से गिरफ्तार कर लिया। इसी दिन रात में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी प्रदीप को भी घटना में प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार कर लिया था।पुलिस मुठभेड़ में आरोपी प्रदीप पैर में गोली लगने से घायल भी हुआ था। दो दिन पहले पुलिस ने हत्याकांड में शामिल छठे आरोपी जसवंत को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को हत्याकांड में शामिल सातवें आरोपी अनुज उर्फ गोल्डी ने गाजियाबाद स्थित एक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अब पुलिस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करने की तैयारी कर रही है।एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में सातवें आरोपी अनुज उर्फ गोल्डी ने गाजियाबाद स्थित एक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।आरोपियों ने एक गैंग बनाकर गौरव त्यागी हत्याकांड को अंजाम दिया था। ऐसी स्थिति में सभी आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं।