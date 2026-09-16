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Hapur News: स्नातक कोर्सों में 33 फीसदी बढ़ीं सीटें, ओपन मेरिट सेे प्रवेश शुरू

Wed, 16 Sep 2026 11:11 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:11 PM IST
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Seats in undergraduate courses increased by 33%; admissions via open merit have begun.
हापुड़। सीसीएसयू से संबद्ध जिले के एडेड कॉलेजों में स्नातक कोर्सों में 33 फीसदी सीटें बढ़ा दी गई हैं। ओपन मेरिट से प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हो रहे छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। तीन दिन तक मेरिट में चयनित छात्र प्रवेश ले सकेंगे।
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कॉलेजों में स्नातक के बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रवेश चल रहे हैं। परास्नातक के कोर्सों में भी एडमिशन जारी है। हापुड़ के एसएसवी पीजी कॉलेज में पीजी कोर्सों की सीटें लगभग भर चुकी हैं। एक या दो सीटें ही बचीं थीं, जोकि ओपन मेरिट से बुधवार को भर गईं। स्नातक कोर्सों में अभी सीटें बची हैं।
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कॉलेज में इस बार मेरिट काफी कम अंक पर लगी है। ऐसे में जिन छात्रों के नंबर कम थे उन्हें भी प्रवेश पाने का अवसर मिला है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों की मांग पर स्नातक के कोर्सों में 33 फीसदी सीटें बढ़ा दी हैं। बता दें कि पहले ही इन कोर्सों में 80 से 90 फीसदी सीटें भर चुकी थीं। अब 33 फीसदी सीटें बढ़ने से छात्रों को काफी हद तक राहत मिल गई है।
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बुधवार को छात्र बड़ी संख्या में एडमिशन लेने पहुंचे। भीड़ अधिक होने के चलते अतिरिक्त काउंटर बनाए गए। ओपन मेरिट के प्रवेश 18 सितंबर तक जारी रहेंगे। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया बंद की जा सकती है। वहीं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में एडमिशन की रफ्तार धीमी है जो चिंता का सबब है।
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