Hapur News: बालूशाही में बदबू और फफूंद की शिकायत पर लिया नमूना

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मोहल्ला चमरी निवासी हर्ष वर्धन त्यागी ने बताया कि रविवार की शाम को तहसील चौपला स्थित न्यू सूरी स्वीट्स से बालूशाही खरीदी थी। आरोप है कि बालूशाही से बदबू उठ रही थी और फफूंद लगी थी। इस पर उनके पिता अधिवक्ता रविंद्र त्यागी ने सोमवार को कलक्ट्रेट स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को जाकर मिठाई दिखाई। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।अधिवक्ता का आरोप है कि करीब एक घंटे तक विभागीय अधिकारी उनसे कार्रवाई के लिए टीम बुलाने की बात करते रहे लेकिन टीम को नहीं बुलाया गया। इस पर अधिवक्ता ने डीएम कविता मीना से शिकायत की। डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत टीम को कार्रवाई के लिए भेजा। मुख्य खाद्य सुरक्षा पंकज कुमार के नेतृत्व में टीम ने दुकान पर जाकर जांच करते हुए कार्रवाई की। हालांकि, विक्रेता का कहना था कि उनकी मिठाई में कोई फफूंद नहीं लगा था।मामले में सहायक आयुक्त द्वितीय चंद्र शेखर मिश्रा का कहना हे कि शिकायत के आधार पर ग्राहक के सामने बालूशाही का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।