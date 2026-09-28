Hapur News: तीसरे दिन भी रुक रुक कर होती रही बारिश, सितंबर में ठंड का एहसास

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सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के साथ हवा चलने से खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित हुई है। इस समय धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, उड़द और मूंग समेत कई खरीफ फसलें खेतों में खड़ी हैं। कई स्थानों पर धान की फसल के पौधे झुक गए हैं।किसानों के अनुसार, यदि हवा और बारिश का सिलसिला जारी रहा तो पकने की अवस्था में पहुंच चुकी धान की फसल को नुकसान होगा। वहीं, दूसरी ओर बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी बनने के कारण आगामी रबी सीजन की तैयारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।मौसम वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार का कहना है कि बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। आने वाले दिनों में बारिश का असर कम होने के साथ तापमान में फिर बढ़ोतरी होने का अनुमान है।