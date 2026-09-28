फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Rain leaves underpasses and service roads waterlogged; several vehicles get stuck and break down

Hapur News: बारिश से अंडरपास और सर्विस रोड हुए जलमग्न, कई वाहन फंसकर हुए बंद

Mon, 28 Sep 2026 11:27 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Rain leaves underpasses and service roads waterlogged; several vehicles get stuck and break down
गांव पूठा अंडरपास में भरे पानी में ई-रिक्शा पलटने के बाद गिरे सामान को उठाते लोग। संवाद - फोटो : 1
हापुड़। हाईवे-09 के किनारे बनीं सर्विस रोड और अंडरपास में डेढ़ से दो फीट तक जलभराव होने के कारण सोमवार को कई वाहन फंसकर बंद हो गए। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। शिकायतों के बाद भी एनएचएआई की टीम ने संज्ञान नहीं लिया। इससे वाहन चालकों में नाराजगी रही। जलभराव के कारण सर्विस रोड पर काफी देर तक वाहनों की रफ्तार धीमी रही। इसके चलते जाम लगा रहा।
विज्ञापन

रविवार की रात और सोमवार की सुबह के समय हुई बारिश के कारण हाईवे-09 के किनारे बनी सर्विस रोड और अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न हो गए। वर्तमान में निजामपुर कट पर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। इसके चलते हाईवे-09 के मुख्य मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया गया है। हापुड़ की ओर से दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा की तरफ जाने वाले हजारों वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है।
विज्ञापन

बड़ी संख्या में वाहन सबली, पूठा हुसैनपुर, जेएमएस कॉलेज के बाहर बनी सर्विस रोड और अंडरपास से होकर निकल रहे हैं, लेकिन यहां पर डेढ़ से दो फीट तक जलभराव है। इस कारण हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में पहले से अधिक यातायात का दबाव झेल रही सर्विस रोड पर स्थिति खराब हो गई। यही हाल बाबूगढ़, कुचेसर रोड चौपला में बनी सर्विस रोड और अंडरपास का है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वाहनों के खराब होने के बाद लोग धक्के लगाकर इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाले स्कूटी सवार अमित सिंह, ई-रिक्शा चालक रामेश्वर, कार चालक सुरेश चंद आदि ने बताया कि साइलेंसर में पानी घुसने के कारण बीच में ही वाहन खराब हो गया।
उन्होंने कहा कि हाईवे से जुड़े डायवर्जन मार्गों पर जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। बारिश के दिनों में इन मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में जलभराव होने पर जाम और वाहनों के खराब होने की समस्या और गंभीर हो गई है। लोगों ने संबंधित विभाग से अंडरपास और सर्विस रोड से पानी की निकासी के साथ सड़क की व्यवस्था सुधारने की मांग भी की है।
फ्लाईओवर निर्माण के कारण हाईवे पर भी लगा लंबा जाम
फ्लाईओवर निर्माण के कारण जहां अंडरपास के आसपास लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं निजामपुर कट के पास भी फ्लाईओवर निर्माण के कारण लंबा जाम लगा रहा। लोग एटीएमएस कट की ओर वाहन उतारकर सर्विस रोड की ओर निकलना शुरू हुए तो यहां भी जाम लग गया। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी।

कोट
एनएचएआई के अधिकारियों को पानी भरने की सूचना दी गई है। साथ ही पत्राचार भी किया गया है। मौके पर टीम लगाकर पानी निकालने के आदेश दिए हैं। - संदीप कुमार, एडीएम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed