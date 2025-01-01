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पालिका ईओ पवित्रा त्रिपाठी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पालिका उप कार्यालय के पास अस्थायी अस्पताल, खोया-पाया शिविर और रैन बसेरे बनाए गए हैं। तटों और बाजारों में पथ प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए नाविक-गोताखोर तैनात किए गए हैं। पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ जैसे शहरों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।पुलिस-प्रशासन ने श्रद्धालुओं के आगमन के लिए हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू किया है। भारी वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित किया गया है। ब्रजघाट से आगे जाने वाले हलके वाहनों के लिए भी आज से यह व्यवस्था लागू है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि ब्रजघाट के बाजारों, गंगा तट और हाईवे पर पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।