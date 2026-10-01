Hapur News: गर्भवती की संदिग्ध हालत में मौत, ससुरालियों पर हत्या का आरोप

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भाई राशिद ने बताया कि उनकी बहन रुबीना की शादी करीब चार वर्ष पहले हावल निवासी कासिम से हुई थी। शादी में करीब 17-18 लाख रुपये खर्च किए गए थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। कार और कारोबार शुरू करने के लिए ससुराल वाले 10 लाख रुपये मांग रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर रुबीना को प्रताड़ित किया जा रहा था।आरोप है कि 29 सितंबर की रात ससुराल पक्ष ने महिला की जान ले ली। रुबीना के पति ने राशिद को फोन पर मौत की सूचना दी। मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो रुबीना का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। गुस्साए परिजन कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।