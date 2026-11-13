Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Pharmacists launch protest, raising an 18-point list of demands

Hapur News: फार्मासिस्टों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर खोला मोर्चा, प्रदर्शन

Fri, 13 Nov 2026 11:15 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Pharmacists launch protest, raising an 18-point list of demands
जिला अस्पताल में कार्यवाहक सीएमओ को ज्ञापन देते फार्मासिस्ट।स्रोत: संगठन
हापुड़। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने फार्मासिस्ट संवर्ग की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। 18 सूत्री मांगपत्र कार्यवाहक सीएमओ को सौंपा गया। मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया।
विज्ञापन


एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रतुल कुमार और जिला मंत्री अनुज कुमार त्यागी ने 18 सूत्रीय मांगपत्र में फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मासिस्ट अधिकारी व चीफ फार्मासिस्ट अधिकारी करने, सहायक निदेशक फार्मेसी के पद सृजित करने, वेतनमान में सुधार, जोखिम भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह करने और लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।
विज्ञापन


इसके अलावा फार्मासिस्टों की शैक्षिक योग्यता के अनुरूप प्राथमिक उपचार के साथ सीमित दवाएं लिखने का अधिकार देने, रिक्त पदों पर नियुक्ति और वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग भी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


फार्मासिस्टों ने शासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 20 नवंबर को लखनऊ स्थित महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। इस दौरान अरविंद त्यागी, लोकेश चौधरी, सुनील, नीरज मलिक, देवी राम, सीमा सिंह, प्रशांत कुमार, अजय त्यागी, संजय चौधरी, जितेंद्र तोमर, शिव शंकर, अमित त्यागी, योगेश कुमार आदि मौजूद रहे।

प्रमुख मांगें

* फार्मासिस्ट संवर्ग का पुनर्गठन।

* पदोन्नति के अवसर बढ़ाना।

* जोखिम भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह करना।

* रिक्त पदों पर नियुक्ति करना।

* वेतनमान में संशोधन करना।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed