Hapur News: फ्रीगंज रोड पर गुरुद्वारे के सेवादार को कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

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पुलिस के अनुसार बुलंदशहर जनपद के गांव पिलखानी निवासी दर्शन सिंह मेरठ तिराहा स्थित गुरुद्वारे में सेवादार हैं। पिछले कुछ दिनों से वह लखनऊ स्थित गुरुद्वारे में गए हुए थे। यहां जल्दी ही प्रभात फेरी निकाली जाती है, इसके लिए वह बृहस्पतिवार की देर शाम ट्रेन से हापुड़ पहुंचे थे। जैसे ही वे तहसील चौपला पर पहुंचे तो तहसील चौपले से मुड़ी एक अनियंत्रित कार ने कार ने उन्हें टक्कर मारते हुए कुचल दिया। वे कार के नीचे फंस गए और लोगों ने उन्हें कार को उठाकर निकाला। लोगों ने कार चालकों को दबोचकर मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सवार नशे में धुत थे।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। घायल के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।