Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Fire breaks out in a closed factory, causing panic

Hapur News: बंद पड़ी फैक्टरी में लगी आग, मची अफरा-तफरी

Fri, 13 Nov 2026 11:17 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in a closed factory, causing panic
धौलाना। गुलावठी मार्ग स्थित एक कबाड़ एकत्र करने वाली फैक्टरी में शुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
विज्ञापन

सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि धौलाना के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक फैक्टरी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। शुक्रवार को इसी बंद फैक्टरी में अचानक आग लग गई। फैक्टरी के समीप ही प्रीति इंडस्ट्रीज नाम से ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी संचालित है। ऐसे में शुरुआत में सूचना प्रसारित हुई कि ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी में आग लग गई है।
विज्ञापन


सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। जांच करने पर पता चला कि आग प्रीति इंडस्ट्रीज में नहीं, बल्कि उसके समीप लंबे समय से बंद पड़ी फैक्टरी में लगी है। इसके बाद दमकल कर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया और आग पर काबू पा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed