Hapur News: शरीर में दर्द से बेहाल मरीज पहुंचे जन आरोग्य मेला

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जन आरोग्य मेलों में कुल 1635 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं और मौसम में बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। वायरल संक्रमण के कारण कई मरीजों में बुखार ठीक होने के बाद भी मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत सामने आई। कुछ लोगों ने शरीर में भारीपन और कमजोरी की समस्या भी बताई।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बारिश के बाद मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। ऐसे में सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। चिकित्सकों ने लोगों को साफ पानी पीने, ताजा और संतुलित भोजन लेने तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी।मेले में चिकित्सकों ने मरीजों की जांच के साथ उन्हें बीमारी से बचाव के तरीके भी बताए। लंबे समय से बुखार, अत्यधिक कमजोरी या शरीर में लगातार दर्द रहने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई।सीएमओ डॉ. किशोर आहूजा ने बताया कि मजीदपुरा स्थित जन आरोग्य मंदिर में 224, मोती कॉलोनी में 142 और भीमनगर स्थित आरोग्य मंदिर में 300 से ज्यादा मरीज आए। सामान्य मरीजों के अलावा नियमित जांच कराने भी बड़ी संख्या में मरीज आए।