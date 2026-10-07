1.44 करोड़ की पुरानी करेंसी मिली: हापुड़ में चेकिंग के दौरान बाइक सवार से नोट मिले, सवाल- कहां लेकर जा रहा था

नोटबंदी के बाद इन नोटों का चलन बंद हो चुका है। ऐसे में इतनी बड़ी पुरानी रकम को लेकर आरोपी कहां जा रहा था और उसका क्या उद्देश्य था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। देर रात तक मामला स्पष्ट नहीं हो सका था। एसपी के अनुसार, पूरी पूछताछ के बाद ही मामले की सही जानकारी मिल सकेगी।