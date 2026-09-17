Hapur News: गंगा में नहीं होगा मूर्ति विसर्जन, तीन स्थान किए चिह्नित

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गढ़ में मेरठ रोड स्थित मध्य गंग नहर, अठसैनी में मध्य गंग नहर और गंगानगरी ब्रजघाट में पुराने श्मशान घाट के पास विसर्जन स्थल बनाए गए हैं। संबंधित विभागों की ओर से इन स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां साफ-सफाई, प्रकाश, सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। विज्ञापन

एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि गंगा में मूर्ति विसर्जन नहीं कराया जाएगा। गढ़, अठसैनी और ब्रजघाट में वैकल्पिक विसर्जन स्थल निर्धारित किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन विज्ञापन

गढ़ में मेरठ रोड स्थित मध्य गंग नहर, अठसैनी में मध्य गंग नहर और गंगानगरी ब्रजघाट में पुराने श्मशान घाट के पास विसर्जन स्थल बनाए गए हैं। संबंधित विभागों की ओर से इन स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां साफ-सफाई, प्रकाश, सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि गंगा में मूर्ति विसर्जन नहीं कराया जाएगा। गढ़, अठसैनी और ब्रजघाट में वैकल्पिक विसर्जन स्थल निर्धारित किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

गढ़मुक्तेश्वर। गणपति बप्पा की मूर्तियों के विसर्जन के लिए पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगा में मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षेत्र में तीन वैकल्पिक विसर्जन स्थल चिह्नित किए गए हैं। इन स्थानों पर प्रशासन की निगरानी में मूर्तियों का विसर्जन कराया जाएगा।