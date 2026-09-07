Hapur News: शहीद स्मारक की दुर्दशा पर सांसद नाराज, सुधार के निर्देश

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सांसद ने ऐतिहासिक शहीद स्तंभ पर पहुंचकर भारत छोड़ो आंदोलन में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्थानीय लोगों से ऐतिहासिक स्थल के इतिहास की जानकारी ली और स्थल का निरीक्षण किया। अमर धरोहर के जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण के लिए डीएम को प्रस्ताव दिया। सांसद ने कहा कि हमारे वीर शहीदों की स्मृति को सम्मानपूर्वक संरक्षित करना है। अमर शहीदों का त्याग और बलिदान सदैव राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा।मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता व जनसमुदाय की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से बातकर उन्हें निपटने का निर्देश दिया। सांसद ने भटैल मार्ग पर एनएच पर उतार-चढ़ाव के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर किए गए प्रयासों के लिए संबंधित ग्राम प्रधानों व चौधरी ताराचंद कॉलेज प्रबंधन समिति की तारीफ की। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष बिजेंद्र पंसारी ने धीरखेड़ा का मुद्दा उठाया और नाला निर्माण की मांग की।गोशाला के प्रधान सुरेश चंद्र और अरुण गर्ग ने जरोठी रोड पर नाले के निर्माण की मांग की। पूर्व सैनिक संगठन ने इलाज के लिए विभागीय डिस्पेंसरी खुलवाने की मांग रखी। सभासद पूनम सिंहल, संजीव वर्मा, रुद्राक्ष त्यागी, डॉ. कस्तूरी, नरेंद्र कुमार आदि ने अपने-अपने मुद्दे उठाए। इसके अलावा सांसद ने डीएम कविता मीना, सीडीओ श्रुति शर्मा और वीसी मुकेश चंद्र से अलग से विकास कार्यों को लेकर बैठक की। इस दौरान जिलाध्यक्ष कविता सिंह, विधायक विजयपाल आढ़ती, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, अवनीश त्यागी, अमृता सिंह, सुधा सिंह आदि मौजूद रहे।