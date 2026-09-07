Hapur News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर सऊदी अरब में नौकरी कर रहे युवक से 23 लाख रुपये की ठगी

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हुस्नारा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका पुत्र मोहसिन चार वर्षों से सऊदी अरब में प्राइवेट नौकरी कर रहा है। आरोप है कि दो वर्ष पहले सोनाली वर्मा निवासी मोदीनगर रोड स्थित मोहल्ला हर्ष विहार ने इंस्टाग्राम के माध्यम से उनके पुत्र से दोस्ती की। इसके बाद आरोपी ने विभिन्न योजनाओं में रुपये निवेश कर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर उनके पुत्र को झांसे में ले लिया। महिला की बातों पर विश्वास कर उनके पुत्र ने उसके बताए खाते में 82 हजार सऊदी रियाल ट्रांसफर कर दिए। जिनकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब 21 लाख रुपये है। इतना ही नहीं आरोपी के कहने पर उनके पुत्र ने एक लाख रुपये और महिला के खाते में ट्रांसफर दिए।15 जून 2026 को उनका पुत्र सऊदी से घर लौटा और उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। गांव पहुंचने पर उनके पुत्र ने महिला से संपर्क कर अपने रुपये वापस मांगे तो महिला ने योजनाएं बंद करने की एवज में पुत्र से 92 हजार रुपये और अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद आरोपी ने उनके पुत्र को जल्द रुपये लौटाने का आश्वासन दिया।तय समय बीतने पर आरोपी महिला ने उनके पुत्र को घर बुलाया और उसके फोटो खींच लिए। रुपये वापस मांगने पर महिला ने उनके पुत्र व पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और घर से भगा दिया। वह अपने पुत्र के साथ स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारियों के पास पहुंची और मामले की शिकायत की। इसके बाद भी पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। विवश होकर वह न्यायालय की शरण में पहुंची।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सोनाली वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।