Hapur News: बालिकाओं को कल्याणकारी सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी

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थाना में तैनात महिला उपनिरीक्षक राखी बघेल व पुष्पा ने चौपाल में महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या या उत्पीड़न की स्थिति में संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। बिना डरे महिलाएं व बालिकाएं इन हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है।वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय सिंह ने महिलाओं व बालिकाओं को पुलिस 112, फायर 101, एंबुलेंस 102, 108, महिला सहायता 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, यूपी महिला आयोग हेल्पलाइन 18001805220 व जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम 1077 आदि हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने चौपाल में महिलाओं की समस्याएं भी सुनी और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।