Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Lakhs spent on cleaning drains, yet the road in Ayodhyapuri is flooded with sewage water.

Hapur News: नालों की सफाई पर लाखों खर्च, अयोध्यापुरी में सड़क पर बह रहा गंदा पानी

Sat, 07 Nov 2026 10:59 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Lakhs spent on cleaning drains, yet the road in Ayodhyapuri is flooded with sewage water.
हापुड़। अयोध्यापुरी में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नालों की नियमित सफाई न होने से शनिवार को मुख्य मार्ग पर गंदा पानी भर गया। इससे हजारों लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई।
विज्ञापन

स्थानीय नागरिकों और बच्चों को विशेष दिक्कतें झेलनी पड़ीं। कई लोग फिसलकर चोटिल भी हुए। स्थानीय निवासी विक्की शर्मा ने बताया कि सड़क के दोनों ओर नाले बने हैं। इसके बावजूद वे जगह-जगह से चोक हैं। इस कारण गंदा पानी बार-बार सड़क पर आ जाता है। छोटी दिवाली पर दोपहर में भी जलभराव हुआ। पानी लोगों के घरों और दुकानों तक पहुंच गया।
विज्ञापन

राजीव शर्मा, उमेश कुमार सिंह और सरोज देवी ने बताया कि यह समस्या रोज की है। दुर्गंध के कारण भी लोगों को परेशानी होती है। निवासियों ने नालों की तत्काल सफाई और पानी की समुचित निकासी की मांग की है। इस मामले में ईओ संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि टीम भेजकर समस्या का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाले की सफाई बेहतर तरीके से करा दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed