Hapur News: कार्तिक इलेवन टीम ने छह रन से जीता मुकाबला, अर्जुन बने प्लेयर ऑफ द मैच

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पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक इलेवन टीम के खिलाड़ियों ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 238 रन बनाए, इसमें अर्जुन त्यागी ने 138 रन, नितेश ने 33 रन, कृष चौधरी ने 18 रन का योगदान दिया।पार्थ इलेवन टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अधिराज ने दो विकेट, हृदयांश और जतिन वर्मा ने एक एक विकेट झटका। लक्ष्य का पीछा करने उतरे पार्थ इलेवन टीम के खिलाड़ी निर्धारित ओवर में छह विकेट खोकर 232 रन बनाए। इसमें पार्थ ने नाबाद 69 रन, देव त्यागी ने 59 रन, युवराज ने 27 रन, हृदयांश सैनी ने 12 रन का योगदान दिया।कार्तिक इलेवन टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अर्जुन त्यागी ने दो विकेट, नितेश, आकांश त्यागी ने एक एक विकेट हासिल किया। मैच में शतकीय पारी खेलने वाले अर्जुन त्यागी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।