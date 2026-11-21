काफी देर तक सुनाई नहीं दी बच्ची की आवाज, तो परिवार को आई याद

इसी दौरान वह बाल्टी में गिर गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। काफी देर तक बच्ची की आवाज नहीं सुनाई दी तो परिजन उसे देखने पहुंचे। बच्ची को बाल्टी में देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन उसे तुरंत पास के चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि बच्ची की बाल्टी में डूबने से मौत होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में पुलिस को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।