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हापुड़। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पश्चिम क्षेत्र की कमेटी की घोषणा बुधवार की रात की गई। इसमें जिले से चार महिला कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। इन कार्यकर्ताओं का बृहस्पतिवार को जिले में जगह-जगह स्वागत हुआ। मोर्चे की पश्चिम उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष अचला सिंह ने पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमृता सिंह को मंत्री, डॉ. नीलम सिंह को उपाध्यक्ष, छवि दीक्षित को क्षेत्रीय आईटी संयोजक और पूर्व पालिकाध्यक्ष मालती भारती को क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। चारों को नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बधाई देते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। हालांकि, मालती भारती को मात्र सदस्य बनाया जाना हैरानी की बात है। वह हापुड़ की पालिकाध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके बाद भी उन्हें मात्र सदस्य बनाए जाने को लेकर शहर में कई प्रकार की चर्चाएं हैं। संवाद