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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Farmers to report paddy crop damage within 72 hours; toll-free number issued.

Hapur News: धान की फसल में नुकसान की सूचना 72 घंटे में दें किसान, टोल फ्री नंबर जारी

Mon, 28 Sep 2026 11:21 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:21 PM IST
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Farmers to report paddy crop damage within 72 hours; toll-free number issued.
हापुड़। बारिश से धान की फसल को नुकसान की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर देने की अपील की है। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज करा सकते हैं।
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उप कृषि निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि किसान अपने केसीसी से संबंधित बैंक शाखा कार्यालय व संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय में भी फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं। समय सीमा के भीतर सूचना मिलने के बाद संबंधित विभागों द्वारा बीमित फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर पात्र किसानों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।
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फसल बीमा से संबंधित शिकायत या जानकारी के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हापुड़ जिला व तहसील समन्वयक अमित कुमार से 8090980967 पर संपर्क किया जा सकता है। धौलाना तहसील के समन्वयक देशराज सिंह 9873087500 और गढ़मुक्तेश्वर तहसील के समन्वयक धीरेंद्र सोलंकी 9756482038 पर उपलब्ध रहेंगे।
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