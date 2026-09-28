Hapur News: जिले को दूसरी डायलिसिस यूनिट की सौगात, पहले दिन दो मरीजों को मिला लाभ
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:09 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:09 PM IST
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हापुड़। दस्तोई रोड स्थित जिला अस्पताल में 10 बेड की डायलिसिस यूनिट मरीजों के लिए चालू कर दी गई है। सोमवार को सदर विधायक ने फीता काटकर यूनिट का शुभारंभ किया। किडनी व डायलिसिस के अन्य मरीजों को अब दूसरे जिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहीं, ब्लड बैंक में खून की भी व्यवस्था हो सकेगी। पहले दिन दो मरीजों की डायलिसिस की गई।
जिले में बहुत से मरीज किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पिलखुवा में डायलिसिस यूनिट संचालित है। इसमें हर रोज वेटिंग रहती है। ऐसे में मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पाता। मजबूरी में उन्हें दूसरे जिलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
जिला अस्पताल में इस यूनिट के लिए लाइसेंस काफी समय पहले जारी हो चुका था। करीब एक करोड़ की लागत की आधुनिक मशीनों से अब दस बेड की डायलिसिस यूनिट चालू हो गई है। सोमवार को सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हापुड़ के मरीजों को अब जिले में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी।
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इसके अलावा अस्पताल में चल रहे 50 बेड के क्रिटिकल केयर वार्ड के निर्माण कार्य का भी विधायक ने निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ कार्यों में सुधार कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएस डॉ. हेमलता समेत अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा।
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जिले में बहुत से मरीज किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पिलखुवा में डायलिसिस यूनिट संचालित है। इसमें हर रोज वेटिंग रहती है। ऐसे में मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पाता। मजबूरी में उन्हें दूसरे जिलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
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जिला अस्पताल में इस यूनिट के लिए लाइसेंस काफी समय पहले जारी हो चुका था। करीब एक करोड़ की लागत की आधुनिक मशीनों से अब दस बेड की डायलिसिस यूनिट चालू हो गई है। सोमवार को सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हापुड़ के मरीजों को अब जिले में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी।
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इसके अलावा अस्पताल में चल रहे 50 बेड के क्रिटिकल केयर वार्ड के निर्माण कार्य का भी विधायक ने निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ कार्यों में सुधार कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएस डॉ. हेमलता समेत अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा।