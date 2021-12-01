Hapur News: घरेलू कनेक्शन पर चल रही थीं डेयरी और आरओ प्लांट, विजिलेंस ने पकड़ी बिजली चोरी

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शकरपुर गांव में घरेलू कनेक्शन पर दूध की डेयरी संचालित मिली, जिस पर करीब 50 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था। वहीं, अटूटा गांव में घरेलू कनेक्शन की आड़ में व्यावसायिक आरओ प्लांट चलता मिला। इस परिसर पर भी 50 हजार रुपये से अधिक का बकाया था। अधिकारियों ने दोनों परिसरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। विज्ञापन

जांच के दौरान चार मकानों में सीधे बिजली चोरी के मामले भी सामने आए। एक मकान में इनकमिंग केबल में कट लगाकर, जबकि तीन अन्य परिसरों में मुख्य लाइन से सीधे केबल जोड़कर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई करने वाली टीम में अवर अभियंता महेश चंद्र शर्मा, विकास कुमार, विपिन शर्मा और निशु कुमार शामिल रहे। शकरपुर गांव में घरेलू कनेक्शन पर दूध की डेयरी संचालित मिली, जिस पर करीब 50 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था। वहीं, अटूटा गांव में घरेलू कनेक्शन की आड़ में व्यावसायिक आरओ प्लांट चलता मिला। इस परिसर पर भी 50 हजार रुपये से अधिक का बकाया था। अधिकारियों ने दोनों परिसरों के बिजली कनेक्शन काट दिए।जांच के दौरान चार मकानों में सीधे बिजली चोरी के मामले भी सामने आए। एक मकान में इनकमिंग केबल में कट लगाकर, जबकि तीन अन्य परिसरों में मुख्य लाइन से सीधे केबल जोड़कर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई करने वाली टीम में अवर अभियंता महेश चंद्र शर्मा, विकास कुमार, विपिन शर्मा और निशु कुमार शामिल रहे।

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कुचेसर चौपला। ऊर्जा निगम और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बुधवार सुबह उपेड़ा बिजलीघर क्षेत्र के शकरपुर और अटूटा गांव में छापामारी की। इस दौरान घरेलू कनेक्शन पर दूध की डेयरी और व्यावसायिक आरओ प्लांट संचालित होते मिले। वहीं, चार मकानों में सीधे बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने दो परिसरों के कनेक्शन काटकर एंटी पावर थेफ्ट थाने में चार प्राथमिकी दर्ज कराई हैं।