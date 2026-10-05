Hapur News: वोट चोरी के विरोध में आठ अक्तूबर को भूख हड़ताल करेगी कांग्रेस

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि कांग्रेस का यह सत्याग्रह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े स्तर पर नाम हटाए गए हैं और इसे लेकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।राकेश त्यागी ने कहा कि 30 सितंबर को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के दलों की बैठक हुई थी। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने की बात कही गई।शहर कांग्रेस अध्यक्ष इरफान अहमद ने कहा कि पार्टी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से देश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कांग्रेस के आंदोलन को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर बताया।जिलाध्यक्ष ने तीन अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ कथित अभद्रता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है।इस दौरान अरविंद शर्मा, रजनीश त्यागी, डॉ. वीसी शर्मा, आईसी शर्मा, रश्मि चौधरी, रामप्रसाद जाटव, कपिल शर्मा, नरेश भाटी, गौरव गर्ग, फुरकान, आदेश शर्मा, सुधीर शर्मा, बॉबी त्यागी, गोपाल भारती, महबूब अली मौजूद रहे।