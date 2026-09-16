Hapur News: दिगंबर जैन समाज के पर्युषण दशलक्षण महापर्व का शुभारंभ
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:15 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
हापुड़। दिगंबर जैन समाज के पर्युषण दशलक्षण महापर्व का बुधवार से शुभारंभ हो गया। शहर के कसेरठ बाजार स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह के समय अभिषेक शांतिधारा का आयोजन हुआ। इसमें जैन भक्तों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। दशलक्षण महापर्व के प्रथम दिन के धर्म लक्षण उत्तम क्षमा पर चर्चा हुई।
मध्यप्रदेश के सागानेर से पधारे योगेश जैन शास्त्री ने जैन विधि-विधान से शांतिनाथ विधान पाठ की पूजा को संपन्न कराया। उन्होंने कहा कि निंदा, प्रतिकूल व्यवहार व अपमान होने पर भी क्रोध न करना उत्तम क्षमा धर्म है। हमें मन में कलुषता नहीं लानी चाहिए।
भजन गायक विकास भारद्वाज ने संगीतमय भजनों के माध्यम से वातावरण को भक्तिपूर्ण बना दिया। वहीं, शंकर गंज स्थित श्री 1008 समवशरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर व मेरठ रोड स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी शांतिधारा अभिषेक व पूजन कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर सुधीर जैन, सुखमाल जैन, सुधीर जैन, राजीव जैन, ममता जैन, मंजू जैन आदि भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
मध्यप्रदेश के सागानेर से पधारे योगेश जैन शास्त्री ने जैन विधि-विधान से शांतिनाथ विधान पाठ की पूजा को संपन्न कराया। उन्होंने कहा कि निंदा, प्रतिकूल व्यवहार व अपमान होने पर भी क्रोध न करना उत्तम क्षमा धर्म है। हमें मन में कलुषता नहीं लानी चाहिए।
विज्ञापन
भजन गायक विकास भारद्वाज ने संगीतमय भजनों के माध्यम से वातावरण को भक्तिपूर्ण बना दिया। वहीं, शंकर गंज स्थित श्री 1008 समवशरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर व मेरठ रोड स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी शांतिधारा अभिषेक व पूजन कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर सुधीर जैन, सुखमाल जैन, सुधीर जैन, राजीव जैन, ममता जैन, मंजू जैन आदि भी मौजूद रहे।
विज्ञापन