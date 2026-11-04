Hapur News: जगमगाएंगे शहर के चौराहे और बस अड्डे, 78 लाख रुपये से लगेंगी लाइटें

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कार्य पूरा होने के बाद शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात के समय आवागमन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। प्राधिकरण मोहल्ला मढैया में लखपत सिंह से लेकर पिलखुवा-मोदीनगर मार्ग तक 17.97 लाख रुपये से सात मीटर ऑक्टागोनल पोल लगाएगा। हापुड़ बस स्टैंड परिसर, तहसील सदर परिसर और उपनिबंधक कार्यालय परिसर चितौली पर 18.76 लाख रुपये से हाईमास्ट लाइटें लगेंगी। जिला संयुक्त चिकित्सालय और क्षय रोड परिसर में 12.24 लाख रुपये से दो हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। ग्राम धनौरा और ग्राम असौड़ा में 5.36 लाख रुपये से सोलर एलईडी लाइटें लगाने का कार्य होगा। इसके अतिरिक्त, आनंद विहार आवासीय योजना में ग्रुप हाउसिंग के-2 के लिए 23.65 लाख रुपये से 11 केवी लाइन का निर्माण भी कराया जाएगा।प्रभारी सचिव अमित कादियान ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से कई स्थानों पर हाईमास्ट लाइटें लगवाई जाएंगी। उन्होंने पुष्टि की कि इन कार्यों के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं। यह पहल शहर और ग्रामीण इलाकों में रोशनी की कमी को दूर करेगी। इससे लोगों को रात में सुरक्षित आवागमन में मदद मिलेगी।