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Hapur News: छपकौली मार्ग का होगा निर्माण, हजारों ग्रामीणों को मिलेगी सहूलियत

Thu, 01 Oct 2026 12:16 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:16 AM IST
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Chhapkauli road will be constructed, thousands of villagers will get convenience
बाबूगढ़। गांव छपकौली और अन्य गांवों को जाने वाले मार्ग का जल्द निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत की ओर से करीब 60 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। नगर पंचायत बाबूगढ़ के कूड़े के निस्तारण के लिए गांव छपकौली में एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर बना हुआ है। इस मार्ग की स्थिति बहुत अधिक खराब है। इस कारण मार्ग जगह-जगह से जर्जर हो चुका है। इससे कूड़ा ले जाने वाले व अन्य वाहन लगातार खराब हो रहे हैं। मार्ग की मरम्मत के लिए 60 लाख रुपये से सड़क निर्माण का प्रस्ताव बनाकर अब शासन को भेजा गया है। नगर पंचायत बाबूगढ़ की अध्यक्षा सुधा देवी का कहना है कि 60 लाख से मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। संवाद
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