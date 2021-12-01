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Hapur News: ओटीएस के तहत आज दो जगह लगेंगे शिविर

Tue, 06 Oct 2026 12:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:07 AM IST
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Camps will be held at two locations today under the OTS scheme
पिलखुवा। नगर पालिका परिषद की एकमुश्त समाधान योजना के तहत छह अक्तूबर को पुरा और मंडी साकेत में ओटीएस शिविर लगाए जाएंगे।कर निर्धारण अधिकारी ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की ओर से 15 अगस्त से ओटीएस योजना का लाभ दिया जा रहा है। छह अक्तूबर को पुरा मोहल्ले में टांक धर्मशाला और मंडी साकेत में बाल मुकुंद धर्मशाला में शिविर लगाया जाएगा। पुरा के शिविर में मनीष कुमार शर्मा और मंडी साकेत के शिविर में हितेश शर्मा, नरेश कुमार, विकास कुमार, प्रदीप और रामप्रकाश मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि पालिका के 25 वार्डों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं।
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