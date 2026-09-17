Hapur News: नयाबांस रेगुलेटर पर मिला युवक का शव, एक दिन पहले दर्ज हुई थी गुमशुदगी

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सिंभावली। नयाबांस रेगुलेटर पर बृहस्पतिवार युवक का शव मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान पपिंदर उर्फ परविंदर पुत्र मुख्तयार निवासी गांव अठसैनी, थाना गढ़मुक्तेश्वर के रूप में की है।पुलिस के अनुसार परविंदर के लापता होने के संबंध में कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में बुधवार 16 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बृहस्पतिवार को नयाबांस रेगुलेटर पर शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।परिजनों का कहना है कि मंगलवार को परविंदर घर से रेलवे लाइन के निकट स्थित अपने खेत पर गए थे लेकिन देर शाम तक भी नहीं लौटे। जिसके बाद तलाश की गई, परंतु कुछ पता नहीं चल पाने पर कोतवाली में सूचना दी गई।सीओ राहुल यादव का कहना है कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शव रेगुलेटर तक कैसे पहुंचा और युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।