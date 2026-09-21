बदनौली कांड: सर्व जातीय खाप पंचायत ने दोनों पक्षों के साथ न्याय की मांग उठाई

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ज्ञापन में खाप चौधरी बाबा परमेंद्र आर्य ने बताया कि गांव बदनौली में चार सितंबर को दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान हुई फायरिंग में एक पक्ष के दीपक समेत तीन लोगों को गोली लगी, जबकि दूसरे पक्ष के जितेंद्र को भी गोली लगी थी। गोली लगने से घायल दीपक की बाद में मौत हो गई थी।उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने जितेंद्र के घर पर भी ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला किया। गोली लगने के बाद जितेंद्र को गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।खाप पंचायत का कहना है कि दूसरे पक्ष की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में कुछ ऐसे युवकों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और निर्दोष लोगों के नाम मुकदमे से निकाले जाने चाहिए। पंचायत ने मांग की है कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई न कर दोनों पक्षों के साथ न्याय करे।इस पर सीओ सदर दीपक चतुर्वेदी ने खाप पंचायत के लोगों को आश्वासन दिया कि बदनौली कांड में किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय पुलिस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के लिए कटिबद्ध है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निर्दोषों को न्याय मिलेगा।ज्ञापन सौंपने वालों में सतीश चौधरी, जगतपाल सिंह, रविंद्र सिंह, विपुल चौधरी, संसरपाल सिंह, मनोज तेवतिया, नरेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।