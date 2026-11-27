Hapur News: स्कूली बच्चों से भरा ई-रिक्शा डिवाइडर से टकराकर पलटा, चार घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:37 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड दादाबाड़ी के सामने शुक्रवार की सुबह स्कूली छात्रों से भरा ई-रिक्शा डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा सवार चार बच्चे घायल हो गए। हादसे से सड़क पर अफरातफरी मच गई। घायल बच्चों को नगर के दो अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह एक ई-रिक्शा गढ़ रोड से दीवान पब्लिक स्कूल के छह बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था। दिल्ली रोड स्थित दादाबाड़ी के सामने पहुंचने पर ई-रिक्शा के सामने एक बंदर आ गया। इससे ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में छात्र नकुल व इशिका घायल हो गए।
चालक ने सूचना देकर बच्चों के परिजनों को मौके पर बुला लिया। परिजनों ने नकुल को गढ़ रोड व इशिका को मेरठ रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि दो बच्चों को मामूली चोट आईं।
विज्ञापन
सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में परिजनों की तरफ से पुलिस को अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने ई-रिक्शा को सीज कर दिया है।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह एक ई-रिक्शा गढ़ रोड से दीवान पब्लिक स्कूल के छह बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था। दिल्ली रोड स्थित दादाबाड़ी के सामने पहुंचने पर ई-रिक्शा के सामने एक बंदर आ गया। इससे ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में छात्र नकुल व इशिका घायल हो गए।
विज्ञापन
चालक ने सूचना देकर बच्चों के परिजनों को मौके पर बुला लिया। परिजनों ने नकुल को गढ़ रोड व इशिका को मेरठ रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि दो बच्चों को मामूली चोट आईं।
विज्ञापन
सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में परिजनों की तरफ से पुलिस को अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने ई-रिक्शा को सीज कर दिया है।