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पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह एक ई-रिक्शा गढ़ रोड से दीवान पब्लिक स्कूल के छह बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था। दिल्ली रोड स्थित दादाबाड़ी के सामने पहुंचने पर ई-रिक्शा के सामने एक बंदर आ गया। इससे ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में छात्र नकुल व इशिका घायल हो गए।चालक ने सूचना देकर बच्चों के परिजनों को मौके पर बुला लिया। परिजनों ने नकुल को गढ़ रोड व इशिका को मेरठ रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि दो बच्चों को मामूली चोट आईं।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में परिजनों की तरफ से पुलिस को अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने ई-रिक्शा को सीज कर दिया है।