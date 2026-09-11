अग्रवाल महासभा चुनाव : ललित अग्रवाल और अतुल चौकड़ायत ग्रुप के बीच होगा मुकाबला

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नामांकन-पत्रों की जांच में सभी फॉर्म सही मिले। इसके बाद शुक्रवार की दोपहर को जिला समाज कल्याण अधिकारी व चुनाव अधिकारी दिग्विजय सिंह के कार्यालय में उम्मीदवारों की अंतिम सूची चस्पा की गई। इसके बाद अब साफ हो गया है कि आगामी 20 सितंबर को नगर के दीवान इंटर कॉलेज में चुनाव होगा और अगले दिन 21 सितंबर को मतगणना होगा। यह चुनाव व्यापारी ललित अग्रवाल छावनी वाले के अग्रबंधु सेवा ग्रुप और व्यापारी अतुल चौकड़ायत के महाराजा अग्रसेन सेवा ग्रुप के बीच मुकाबला होगा। चुनाव से पहले सभी उम्मीदवार घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। मामले में चुनाव अधिकारी दिग्विजय सिंह का कहना है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी हैं। पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराया जाएगा।प्रधान ललित अग्रवाल अतुल चौकड़ायतवरिष्ठ उपप्रधान, भारत भूषण गोयल, राजेंद्र गुप्ताकनिष्ठ उप प्रधान, नवीन गर्ग, सुशांत बंसलमंत्री, सुधीर गुप्ता, विमेश गोयलवरिष्ठ उपमंत्री, हिमांशु गोयल, पंकज अग्रवालकनिष्ठ उपमंत्री, अमित गोयल, हर्षित गुप्ताकोषाध्यक्ष, सतीश कुमार अग्रवाल, शरद अग्रवालउप कोषाध्यक्ष, संदीप कृपाल, अनुज गर्गलेखा निरीक्षक, पुलकित सिंघल, आशीष विजय गुप्ताउप लेखा निरीक्षक, अरुण कुमार, जिंदल नितिन गर्ग