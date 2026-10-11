फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Youth dies after receiving wrong injection.

Hamirpur News: गलत इंजेक्शन लगने के बाद युवक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after receiving wrong injection.
फोटो 11 एचएएमपी 17- शहर के पोस्टमार्टम हाउस में जानकारी देता मृतक का भाई। संवाद
हमीरपुर। सदर कोतवाली के रमेड़ी मोहल्ला निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भाई ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल के झोलाछाप पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

सुखराम के बेटे राहुल के मुताबिक, बड़ा भाई विमल (32) नोएडा के सेक्टर 52 के गली नंबर 10 में रहकर रेवड़ी का ठेला लगाता था। बीते छह अक्तूबर को उसकी तबीयत खराब हो गई। सर्दी, जुकाम और बुखार आने पर पास के निजी अस्पताल में उपचार कराया था। आरोप है कि झोलाछाप ने उसे इंजेक्शन लगाया जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इंजेक्शन की जगह पर गांठ और काला पड़ गया।
विज्ञापन

इन्फेक्शन अधिक होने पर झोलाछाप ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन ने उसे कई अस्पतालों में दिखाया लेकिन पैसे का अभाव होने के कारण कानपुर हैलट में भर्ती कराया जहां शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया है। विमल के परिवार में पत्नी के अलावा दो छोटे बच्चे हैं। इनमें एक आठ साल का और दूसरा छह साल का है। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विमल की मौत के सही कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। युवक का दिल्ली व नोएडा में इलाज कराया गया। ठीक न होने पर वहां से कानपुर हैलट ले आए जहां उसकी मौत हुई है। भाई की ओर से लगाए गए आरोपों की भी पुष्टि नहीं हुई है। मौत की वजह और पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने व जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। -विनोद कुमार, सदर कोतवाल हमीरपुर

फोटो 11 एचएएमपी 17- शहर के पोस्टमार्टम हाउस में जानकारी देता मृतक का भाई। संवाद

फोटो 11 एचएएमपी 17- शहर के पोस्टमार्टम हाउस में जानकारी देता मृतक का भाई। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed