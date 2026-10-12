Hamirpur News: कबड्डी के मंडलीय ट्रायल के लिए 10 बालिकाएं चयनित
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
महोबा। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी का जनपदीय चयन ट्रायल रविवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम महोबा में हुआ। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने पर 10 बालिकाओं का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया गया।
जिला कबड्डी संघ के सचिव देवीचरण ने बताया कि प्रशिक्षकों की निगरानी में जनपदीय ट्रायल हुआ जिसमें जिले से 20 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन करने पर रजनी, निशा, प्रिंसी, रक्षा, रागनी, चंचल, आयुषी, साधना, रोशनी और शिवानी को चयनित किया गया। अब यह खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल में शामिल होंगे। मंडलीय ट्रायल में सफल होने पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। उधर जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि सब जूनियर बालिका वर्ग की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 15 से 17 अक्तूबर तक जनपद मुरादाबाद में होगी।
विज्ञापन
जिला कबड्डी संघ के सचिव देवीचरण ने बताया कि प्रशिक्षकों की निगरानी में जनपदीय ट्रायल हुआ जिसमें जिले से 20 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन करने पर रजनी, निशा, प्रिंसी, रक्षा, रागनी, चंचल, आयुषी, साधना, रोशनी और शिवानी को चयनित किया गया। अब यह खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल में शामिल होंगे। मंडलीय ट्रायल में सफल होने पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। उधर जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि सब जूनियर बालिका वर्ग की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 15 से 17 अक्तूबर तक जनपद मुरादाबाद में होगी।
विज्ञापन