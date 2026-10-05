फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Youth assaulted for asking for money for wood

Hamirpur News: लकड़ी के पैसे मांगने पर युवक से मारपीट

Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Youth assaulted for asking for money for wood
मुस्करा। थानाक्षेत्र के कस्बा छह थोक निवासी रामप्रकाश कुशवाहा ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

पीड़ित ने बताया कि चदौरा रोड स्थित उसके एक एकड़ खेत में पड़ी लकड़ी का चदौरा डेरा निवासी लकड़ी ठेकेदार से सौदा किया था। ठेकेदार ने उसे पांच हजार रुपये बयाना भी दिया था। इसी दौरान परिवार के लोगों ने लकड़ी को अपना बताते हुए विरोध किया। विवाद के बाद उसने लकड़ी बेचने से मना कर दिया और ठेकेदार को पांच हजार रुपये वापस कर दिए। आरोप है कि दो दिन बाद जब वह खेत पर पहुंचा तो लकड़ी गायब मिली। जानकारी करने पर पता चला कि ट्रैक्टर से लकड़ी ले जाई गई है। जब वह अपने भाई ओमप्रकाश के साथ रुपये मांगने ठेकेदार के डेरा पहुंचा तो वहां मौजूद 15 से अधिक लोगों ने अभद्रता करते हुए उन्हें लाठी-डंडों व लात-घूंसों से पीटा। थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि शिकायत मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed