Hamirpur News: खाद के लिए कतारों में लगे किसान में धक्का-मुक्की

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रबी सीजन को लेकर किसान खाद के इंतजाम में जुट गए हैं। धनुषधारी सहकारी समिति में खाद वितरण की सूचना पर किसानों की भारी भीड़ जुट गई। देखते ही देखते समिति में लंबी-लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि सभी किसानों को शासन की ओर से निर्धारित नियमों के तहत खाद उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी किसान को अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है।एसडीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि खाद वितरण में पारदर्शिता बरती जाएगी। साथ ही पात्र किसानों को नियमानुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को भी वितरण व्यवस्था सुचारू रखने व किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। इसके बाद किसानों ने कतारबद्ध होकर खाद प्राप्त की।