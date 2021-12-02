Hamirpur News: आंगनबाड़ी पर पोषाहार वितरण न करने का आरोप

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कुरारा। क्षेत्र के देवीगंज ग्राम पंचायत के मजरा बैजेसलामपुर निवासी सत्यनारायण यादव ने बीडीओ को शिकायती पत्र सौंपा है। बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीते छह माह से बच्चों को पोषाहार वितरण नहीं कर रही है। उन्होंने जांच कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रभारी सीडीपीओ सुमनलता पाल ने बताया कि सितंबर माह का पोषाहार वितरण किया जा चुका है। शिकायत मिलने पर आंगनबाड़ी केंद्र की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)