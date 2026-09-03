फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Youth and woman die of snakebite; one in critical condition.

Hamirpur News: सर्पदंश से युवक व महिला की मौत, एक की हालत गंभीर

Thu, 03 Sep 2026 11:30 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Youth and woman die of snakebite; one in critical condition.
फोटो 03 एचएएमपी 11- मृतक मनीष की फाइल फोटो। परिजन
मौदहा (हमीरपुर)। मौदहा तहसील क्षेत्र में सर्प के डसने के दो अलग-अलग हादसों में युवक और महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कस्बे के मराठीपुरा कांशीराम कॉलोनी निवासी मनीष कुमार (30) गुरुवार देर रात घर में सो रहे थे। इसी दाैरान उनके हाथ में सांप ने डस लिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मलीकुआं चौराहा निवासी गया प्रसाद की पत्नी दुर्जी (50) की भी गुरुवार सुबह चार बजे जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। एक अन्य घटना में करहिया गांव निवासी राजू की पत्नी विनीता (50) को भी सांप ने डस लिया। उनका सीएचसी मौदहा में इलाज चल रहा है जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत में सुधार बताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed