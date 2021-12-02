Hamirpur News: बाजार से घर जा रहे युवक को रोककर मारपीट

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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। बीती रात बाजार से घर जा रहे युवक को पशु बाजार के समीप कुछ युवकों ने रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों व डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो रात से ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। चांद थोक निवासी अमित यादव बीती रात बाजार से घर लौट रहा था। आरोप है कि पशु बाजार के समीप कस्बा निवासी सचिन कुमार व शैलेंद्र कुमार ने उसे रोक लिया। पूर्व में गिरवी रखी बाइक के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान मारपीट हो गई। अमित यादव का आरोप है कि सचिन, शैलेंद्र समेत अन्य युवकों ने उसके साथ लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की। पुलिस ने अमित यादव के साथ सचिन कुमार व शैलेंद्र कुमार का शांतिभंग में चालान किया है। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस कारण दोनों पक्षों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है। संवाद